Компания Pegas Touristik запускает прямые рейсы из Петербурга на Пхукет и Кубу

Туристическая компания Pegas Touristik открывает новые программы для жителей Санкт-Петербурга, самолеты будут напрямую летать на Пхукет и Кубу. Первый рейс одного из направлений осуществят 24 октября.

В пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы» указали, что программа путешествия на Пхукет (Таиланд) рассчитана на 11-26 ночей. Она будет действовать в Pegas Touristik до 3 марта 2024 года. Пассажиров будет доставлять туда авиакомпания «ИКАР» на Boeing 777-200, который рассчитан на 440 человек.

Также петербуржцы смогут отдохнуть на курорте Кайо-Коко, сообщает Ассоциация туроператоров. Летать туда будет Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind Airlines. Первый рейс обслужат 31 декабря, а сама программа будет действовать до конца апреля следующего года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что аэропорт Пулково попал в тройку лидеров среди других воздушных гаваней в городах России по пассажиропотоку. С начала года в нем обслужили 15,8 млн человек.

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