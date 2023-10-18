Около Московского вокзала с начала года выявили почти 43 тысячи нарушений

С января по сентябрь 2023 года у Московского вокзала в Санкт-Петербурге зафиксировали 42,8 тыс. нарушений за счет работы автоматического комплекса, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

В центре города в близи вокзала установили стационарный комплекс фото- видео фиксации. Благодаря ему удается установить факты нарушения правил стоянки и остановки транспортных средств на Лиговском проспекте. По информации комтранса, каждый день фиксируют свыше 150 нарушений.

«Всего за 9 месяцев 2023 года по результатам работы автоматического комплекса у Московского вокзала вынесено 42 800 постановлений. Теперь автомобилистам предстоит оплатить штраф, размер которого - 3 000 рублей»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за несколько недель до расширения зоны платной парковки власти города выдали около 5000 парковочных разрешений жителям Васильевского острова.

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