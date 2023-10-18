Апелляция подтвердила решение об изъятии имущества завода «Седин» в пользу РФ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение краевого арбитража, согласно которому в пользу государства обращено имущество МОАО «Седин» — литейный цех и земельный участок. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал представитель одного из субарендаторов, юрист Вячеслав Кантер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krasnodar.ru Фото: krasnodar.ru

В июле текущего года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск прокуратуры региона об истребовании из незаконного владения имущества у МОАО «Седин». Так, согласно решению суда, в пользу государства был обращен литейный цех площадью 12,1 тыс. кв. м (ул. Захарова, 1), а также земельный участок площадью 12,9 тыс. кв. м.

По данным «СПАРК-Интерфакс», МОАО «Седин» зарегистрировано в 1990 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. У предприятия 15 дочерних компаний, гендиректор — Игорь Соболев. Выручка за 2022 год составила 12 млн руб., убыток — 2,1 млн руб.

Как следует из материалов дела, Краснодарское станкостроительное производственное объединение (КСПО) было образовано в 1986 году. Предметом его деятельности является производство токарно-карусельных станков и запасных частей к ним.

В 1990 году между арендаторами КСПО имени Седина и Минстанкопромом СССР был заключен договор аренды имущества. По условиям договора, в аренду организации с правом последующего выкупа передаются все здания, сооружения, оборудование, жилой фонд, а также нормируемые оборотные средства в сумме 136 тыс. руб.

С целью выпуска имущества госпредприятия в декабре 1990 года между КСПО имени Седина и АО «Седин» был заключен договор о сотрудничестве, по которому АО «Седин» обязалось выкупить госимущество за 40 тыс. руб. Тогда же был подписан акт о выкупе.

Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Сделка не прошла испытание временем».

Тат Гаспарян

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