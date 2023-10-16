Символы Татарстана будут изображены на новой тысячерублевой купюре

Татарстанские символы будут нанесены на новую тысячерублевую купюру. Об этом в ходе пресс-конференции сказал замглавы Банка РФ Сергей Белов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Банка России Фото: Пресс-служба Банка России

Речь идет о башне Сююмбике и музее государственности Татарстана. Они будут изображены на обратной стороне купюры. На лицевой же разместят Никольскую башню Нижегородского кремля.

На пятитысячной купюре разместят екатеринбургскую стелу «Европа–Азия», а на обратной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стелу «66 параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

Все обновленные купюры посвятят достопримечательностям федеральных округов.

"Ъ-Казань"