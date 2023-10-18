Девочка пострадала от упавшего от порыва ветра профлиста в Удмуртии

В Удмуртии из-за порыва ветра профлист упал со строящейся входной группы жилого дома на 12-летнюю девочку. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, произошло это в деревне Нижние Быги Шарканского района. Она получила рваную рану ноги, ей оказали медицинскую помощь. Девочка отпущена на амбулаторное лечение.

Всего в Удмуртии порывы ветра привели к падению 11 деревьев на дороги, в результате повреждения получили два автомобиля. Еще 13 деревьев упали в населенных пунктах, никто не пострадал.

Синоптики говорят, что 17 октября в республики зафиксировали максимальные порывы ветра до 22 м/с. В некоторых населенных пунктах произошло аварийное отключение электроснабжения.

18 октября с 10:00 вновь возможны порывы ветра до 21 м/с. В МЧС просят по возможности не выходить на улицу и не пользоваться личным транспортом, а также сохранять бдительность.