Четыре ребенка отравились грибами в Воронежской области

За неделю с 9 по 15 октября в Воронежской области зафиксированы четыре случая отравления грибами. Все пострадавшие — дети. Об этом сообщили в администрации Калачеевского района Воронежской области.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 6 октября, с начала года в Воронежской области было зафиксировано 30 отравлений грибами, 28 — среди взрослых, два — среди детей. Четверо взрослых скончались после этого.

Больше всего отравлений приходится на Воронеж — 24 случая. Наиболее часто встречаются негативные последствия употребления сыроежек и волнушек. «Основная причина грибных отравлений — неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных и условно съедобных грибов»,— рассказали санитарные врачи.

О ситуации по отравлению грибами в остальных частях макрорегиона — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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