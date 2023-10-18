Петербург вошел в топ-5 популярных маршрутов автобусов на начало ноября

Санкт-Петербург попал в перечень популярных автобусных маршрутов на праздники в ноябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис tutu.ru.

Лидером по количеству купленных билетов на 4-6 ноября стал Ростов-на-Дону. За ним идут Воронеж и Переславль-Залесский. Петербург попал в пятерку популярных маршрутов у россиян, заняв четвертую строчку. Туристы также желают провести праздники в Рязани и Краснодаре.

Цена билета на одного человека из Москвы в Петербург стартует от 1362 рублей. Северная столица интересует туристов за счет своей истории, архитектуры и атмосферы в целом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, по информации городского комитета по развитию туризма, Петербург попал в тройку городов-лидеров, куда в ноябре прежде всего приедут туристы.

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