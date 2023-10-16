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Петербург стал одним из популярных направлений для отдыха в ноябрьские праздники

Санкт-Петербург вошел в топ-3 туристических направлений для путешествий 4-6 ноября, когда ожидаются длинные выходные. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Поскольку праздники частично совпадают с осенними каникулами у школьников, особой популярностью пользуются маршруты для детских групп. Туроператоры стараются включать в программу интерактивные мероприятия и музеи для юных гостей города. Также популярен маршрут «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба».

Одним из событий, которое можно посетить в ноябрьские праздники, в комитете назвали световое шоу «Чудо света». В этом году световые картины будут проецировать на Петропавловскую крепость.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за девять месяцев 2023 года Петербург посетили почти 8 млн туристов.

Анастасия Захарова

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