Володин отверг идею разрешить отсидевшим за тяжкие преступления быть учителями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отозвать законопроект, предлагающий разрешить отбывшим срок за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами. Господин Володин счел эту инициативу ошибочной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Он рассказал, что этот проект вчера, 17 октября, «в приоритетном порядке» обсудили перед началом пленарного заседания с членами Совета Госдумы. «По общему мнению, эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям. Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей — они готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией»,— написал Вячеслав Володин в Telegram.

Он уточнил, что, по мнению правового управления Думы, инициатива не согласуется со ст. 331 и 351 Трудового кодекса. «Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить ее до заседания Государственной думы. Иначе ее придется отклонить»,— предупредил спикер.

Законопроект внесли в Госдуму 16 октября. Его авторами выступили депутаты Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Валентина Пивненко и Петр Толстой (все — от «Единой России»). Предполагалось, что работать с детьми смогут осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, которые безупречно вели себя в течение как минимум десяти лет после отбытия наказания и занимались общественной деятельностью. При этом закон не должен был распространяться на россиян с судимостью, например, за убийство или изнасилование. Господин Толстой 17 октября свою подпись отозвал.

Подробности инициативы — в материале «Ъ FM» «В школу с чистой совестью».

Лаура Кеффер