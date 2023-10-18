В Башкирии проект строительства глэмпингов рядом с садами стал приоритетным

Инвестпроект агропромышленной компании «Столыпино» по строительству туристического комплекса в Кушнаренковском районе включен в перечень приоритетных, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии. Компания в 2024-2026 годах намерена построить 10 глэмпингов за 45 млн руб.

Ранее «Столыпино» получило господдержку для создания в Бирском и Кушнаренковском районах садов «Дикий» и «Бирский» по выращиванию растений для фармацевтической отрасли. Проект стоимостью 100 млн руб. планируется реализовать до 2028 года. Инвестор получил в аренду 30 земельных участков общей площадью 796 га. Сейчас проводится аудит земель, проектирование мелиорации и подготовка посадочного материала, говорится в сообщении.

Глэмпинги предполагается разместить рядом с садами, чтобы гости могли участвовать в экскурсиях и сборе урожая, сообщил гендиректор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов. Инвестору предоставят в аренду участок без торгов и налоговые льготы.

АПК «Столыпино» зарегистрировано в июне 2012 года в селе Ахметово Кушнаренковского района. Компания занимается выращиванием семечковых и косточковых культур. Владельцем является Радмир Галеев. В 2022 году выручка составила 11,4 млн руб., чистая прибыль — 2,3 млн руб.

Влада Шипилова

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