В создание садов в Бирском и Кушнаренковском районах вложат 100 млн рублей

АПК «Столыпино» намерено вложить в выращивание лекарственного растительного сырья для производителей оздоровительной продукции 100 млн руб., сообщили в пресс-службе Корпорации развития Башкирии. На производстве создадут 50 рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Бирском и Кушнаренковском районах создадут сады «Дикий» и «Бирский», где будут выращивать эхинацею, черную бузину, аронию, белый гриб и вишню в объеме более 1,2 тыс. т в год. Проект планируется реализовать в течение шести лет — с 2023 по 2028 годы. Представители компании «Столыпино» сообщили, что на базе предприятия планируется создать центр компетенций для обучения агро- и фито- специалистов.

В 2024 году инвестор начнет строительство глэмпингов и обустройство инфраструктуры для агротуризма, которые планируется ввести в эксплуатацию к 2028 году.

Инвестиционный проект включен в перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии.

АПК «Столыпино» зарегистрировано в июне 2012 года в селе Ахметово Кушнаренковского района. Компания занимается выращиванием семечковых и косточковых культур. Владельцем является Радмир Галеев. В 2022 году выручка составила 11,4 млн руб., чистая прибыль — 2,3 млн руб.

Майя Иванова

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