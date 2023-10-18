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Коммерсантъ FM
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Суд впервые отменил заключенную без разрешения правкомиссии сделку

В августе 2023 года 10-й арбитражный апелляционный суд Москвы признал недействительной сделку, заключенную между немецкой строительной компанией ООО «Бауэр технология» и российским ИП Русланом Прудниковым. Она была заключена без разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, следует из картотеки арбитражных дел. Это первый случай отмены сделки без разрешения правкомиссии в российской судебной практике, сообщают «Ведомости».

«Бауэр технология» продала господину Прудникову землю и недвижимость в августе 2022 года. На момент совершения сделки владельцем ООО была немецкая Bauer Spezialtiefbau. В конце того же года «Бауэр технология», в которой сменилось руководство (по данным СПАРК, единственным владельцем стал гражданин Армении Андраник Гаспарян), обратилась в Арбитражный суд Подмосковья с требованием признать сделку недействительной.

11 мая 2023 года областной Арбитражный суд отказался удовлетворять требования компании, однако 14 августа 10-й арбитражный апелляционный суд Москвы признал сделку недействительной из-за отсутствия разрешения правкомиссии. 16 октября Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение столичного суда. Согласно постановлению, господин Прудников обязан вернуть «Бауэр технологии» имущество, а компания предпринимателю — 130 млн руб.

«Ведомости» сообщают, что господин Прудников подал заявление в правкомиссию для получения разрешения на сделку уже после ее совершения — в конце октября 2022 года. В феврале 2023-го представитель Минфина сообщил предпринимателю, что он не является надлежащим заявителем. Представитель господина Прудникова заявил изданию, что предприниматель намерен опротестовать отмену сделки в Верховном суде.

Президент России Владимир Путин 1 марта 2022 года подписал указ, согласно которому сделки по продаже недвижимости между российскими резидентами и резидентами из «недружественных» стран должны быть одобрены правительственной комиссией. Расчеты по таким сделкам должны поступать на счета типа C. В марте 2023 года Минфин предложил ввести штрафы за заключение сделок без разрешения правкомиссии. Так, для ИП и юрлиц предлагается установить штраф в размере от 20% до 40% от суммы сделки или до 1 млн руб., если сделка была безденежной.

Подробнее о последствиях сделок, совершенных без необходимого согласования,— в приложении «Ъ» «Сделки ищут обходы».

Эрдни Кагалтынов

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