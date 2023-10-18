Суд назначил условный срок дочери депутата новосибирского заксобрания

Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело Тамары Лаптевой, дочери депутата регионального заксобрания, бывшего сенатора Владимира Лаптева. По ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) ей назначили два года условно, сообщили «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с ходом судебного разбирательства.

Согласно версии следствия, Тамара Лаптева была фиктивно трудоустроена помощником другого депутата заксобрания Новосибирской области. Правоохранители считают, что таким образом, из фонда оплаты труда регионального парламента было похищено 411 тыс. 731 руб. 34 коп. По данным источников «Ъ-Сибирь», еще на стадии следствия Тамара Лаптева признала вину и полностью возместила ущерб.

Сам Владимир Лаптев находится под судом. Следственным комитетом России он обвиняется получении и даче взяток (ст. 290 и ст. 291 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с фиктивным трудоустройством. Один из эпизодов дела связан с неудачной попыткой подкупить мировую судью. Депутат, говорится в деле, трижды обращался к ней с просьбой замять административное дело в отношении его знакомого полицейского, которому грозило увольнение. Во время встреч парламентарий передал судье букет белых роз, 5 кг фиников, пару бутылок вина и сладости на общую сумму около 12 тыс. руб. Владимир Лаптев заявил, что признает вину и раскаивается.

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Константин Воронов