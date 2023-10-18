Глава Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе учениями ЧФ

Громкие звуки в центре Севастополя связаны с учениями Черноморского флота в районе Северного мола. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Губернатор отметил, что ЧФ проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Обстановка в городе остается спокойной.

Ранее Черноморский флот провел в Севастополе учения с использованием реактивных бомбометов. Подобные мероприятия проходят в городе на регулярной основе.

Анастасия Донскова

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