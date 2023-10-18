Глава Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе учениями ЧФ
Громкие звуки в центре Севастополя связаны с учениями Черноморского флота в районе Северного мола. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Губернатор отметил, что ЧФ проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Обстановка в городе остается спокойной.
Ранее Черноморский флот провел в Севастополе учения с использованием реактивных бомбометов. Подобные мероприятия проходят в городе на регулярной основе.
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