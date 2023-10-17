В Севастополе проведут учения с использованием бомбометов

В Севастополе проведут учения силами Черноморского флота с применением реактивных бомбометов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Мероприятия проведут в районе Северного и Южного молов в период с 08:00 до 08:30. Глава Севастополя отметил, что учения будут сопровождаться громкими звуками. Обстановка в городе остается спокойной.

Ранее аналогичные учения в Севастополе провели 15 и 16 октября.

Анастасия Донскова

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