Глава Ижевска прокомментировал нападение школьника с ножом на одноклассника

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков прокомментировал на своей странице во «ВКонтакте» случай с ранением учащегося 8 класса одноклассником в школе №50, произошедший 17 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«В класс завтра же выходят психологи, будут работать с очевидцами, психологическую помощь специалисты оказывают семьям обоих ребят. С нападавшим подростком сейчас работают правоохранительные органы. Школа и управление образования в сотрудничестве с коллегами из силового блока»,— написал глава города.

Он добавил, что по итогам расследования будут сделаны выводы и призвал родителей наблюдать за своими детьми-подростками, разговаривать с ними. По его словам, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Для нуждающихся в психологической помощи работает бесплатный круглосуточный телефон доверия 8-800-100-09-06

Напомним, СУ СК по Удмуртии по данному факту возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Проверку проводит прокуратура республики. В МВД по Удмуртии говорят, что оба подростка ранее не попадали в поле зрения правоохранительных органов.