На Октябрьской набережной в Петербурге начали строить поликлинику

В Невском районе Санкт-Петербурга застройщик Setl Group начал строительство поликлиники с двумя отделениями — для взрослых и для детей. Ввод в эксплуатацию запланировали на конец первого квартала 2025 года, сообщила «Фонтанка».

Поликлиника строится на территории жилого комплекса Pulse Premier, в котором Setl Group планирует возвести три детских сада и школу. Под нее построят отдельное четырехэтажное здание, внутри которого будет два амбулаторно-поликлинических отделения, детское и взрослое. У каждого будет отдельный вход. Больница рассчитана на прием до 420 человек за смену.

В поликлинике предусмотрены кабинеты узкопрофильных специалистов: невролога, ЛОРа, ревматолога, хирурга, офтальмолога, уролога и др. Здесь также будет дневной стационар, рассчитанный на 17 мест.

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