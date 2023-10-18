Жители Прикамья смогут обучиться аналитике данных

МТС открыла бесплатное обучение для жителей Пермского края в онлайн-школе аналитиков данных.

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Чтобы стать студентом школы, нужно будет выполнить вступительное испытание – отбор осуществляется на конкурсной основе. Для подготовки к нему пригодятся знания по статистике и теории вероятностей, линейной алгебре, операциям с векторами, метрикам качества модели в ML, функциям распределения, основам Python и базы данных.

Обучение начнется 7 ноября 2023 года и продлится 10 месяцев. В рамках программы студенты научатся продвинутому программированию на Python, освоят основы классического машинного обучения и инструменты работы с Big Data, познакомятся с принципами построения ML-моделей в самых распространенных сферах использования: геоаналитике, рекомендательных системах, финтехе и рекламе. Преподаватели курса – сотрудники центра Big Data МТС.

«Сегодня роль больших данных во всех сферах нашей жизни стремительно растет. Поэтому потребность в квалифицированных специалистах в этом направлении высока, в том числе и в Пермском крае. Мы сотрудничаем с ведущими вузами региона, готовящими специалистов в области IT-технологий. Для нас важно, чтобы полученные теоретические знания можно было сразу применить в решении реальных кейсов. Наша Школа аналитиков данных дает такую возможность», – комментирует директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.