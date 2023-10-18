Генинспектор Пентагона возглавил группу по использованию Украиной помощи США

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч с 18 октября официально начнет руководить группой, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь, поступающую со стороны США. Об этом сообщает украинское Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

В НАБУ сообщили, что уже подписали меморандум о сотрудничестве с господином Сторчем. Организация пообещала оперативно предоставлять генинспектору всю информацию о возможных фактах коррупции, касающихся американской помощи Украине. Также НАБУ совместной с группой Пентагона будет участвовать в расследовании возможных преступлений того или иного характера, связанных с использованием военной помощи США.

Согласно информации Пентгона, господин Сторч будет совместно с коллегами контролировать использование помощи в $113 млрд, отправленной Украине и другим странам, начиная с февраля прошлого года. Также он будет готовить ежеквартальные отчеты, доступные общественности. Кроме того, члены группы по проверке использования американской помощи смогут принимать обращения от граждан Украины и местных общественных и политических организаций. В обязанности гениспектора войдет и выявление потенциальных фактов коррупции со стороны украинских чиновников.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов