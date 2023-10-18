Ангелы и демоны
Что такое готические ароматы
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про необычные ароматы в готическом стиле, которые гарантированно становятся хитами каждой осени.
Кадр из сериала «Уэнсдей» (Wednesday)
Фото: East News
«Очей очарованье» сезона и приближающийся Хэллоуин приводят к неизбежному интересу к ароматам сложным, нетипичным и даже депрессивным — на первый план выходит готика.
Роман Романенко, парфюмерный эксперт «Рив Гош», считает, что готика — это прежде всего важный и возвышенно-чувственный стиль как в архитектуре, так и в изобразительном искусстве. «В ней очень много религиозного смысла, чистоты и духовности, отраженной в несколько минорном формате. А парфюмеры — это прежде всего художники в широком смысле, архитекторы, создающие свои воздушные замки»,— говорит он.
Осень располагает к размышлениям, и в парфюмерном аспекте в том числе. Таинственные готические ароматы всегда сложны, привлекают своими странными нотами вроде металла, влажной земли, крови и ладана, и, конечно, характерной упаковкой. Даже если такая эстетика вам близка круглый год и вы постоянно носите лаки для ногтей «вампирских» оттенков или черную подводку для глаз, в парфюмерии всегда найдутся ноты, которые отзовутся в душе настоящего гота.