Ангелы и демоны

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про необычные ароматы в готическом стиле, которые гарантированно становятся хитами каждой осени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Уэнсдей» (Wednesday)

Фото: East News Кадр из сериала «Уэнсдей» (Wednesday)

Фото: East News

«Очей очарованье» сезона и приближающийся Хэллоуин приводят к неизбежному интересу к ароматам сложным, нетипичным и даже депрессивным — на первый план выходит готика.

Роман Романенко, парфюмерный эксперт «Рив Гош», считает, что готика — это прежде всего важный и возвышенно-чувственный стиль как в архитектуре, так и в изобразительном искусстве. «В ней очень много религиозного смысла, чистоты и духовности, отраженной в несколько минорном формате. А парфюмеры — это прежде всего художники в широком смысле, архитекторы, создающие свои воздушные замки»,— говорит он.

Осень располагает к размышлениям, и в парфюмерном аспекте в том числе. Таинственные готические ароматы всегда сложны, привлекают своими странными нотами вроде металла, влажной земли, крови и ладана, и, конечно, характерной упаковкой. Даже если такая эстетика вам близка круглый год и вы постоянно носите лаки для ногтей «вампирских» оттенков или черную подводку для глаз, в парфюмерии всегда найдутся ноты, которые отзовутся в душе настоящего гота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография V Canto, парфюмерная вода Leon. Ноты: болгарская роза, тубероза, иланг-иланг, магнолия, кокос, персик, тосканская береза, жасмин, ливанский кедр, клен, мускус, мадагаскарская ваниль Nasomatto, духи SadoNaso. Ноты: не раскрываются парфюмером Les Bains Guerbois, парфюмерная вода Damier. Ноты: черный, розовый перец, молочный аккорд, жасмин, кашмеран, пачули, кедр, сандал, белый мускус DS & Durga, парфюмированная вода Salem Gothic. Ноты: морозная фиалка, лишайник, сандаловое дерево, амбра, пряности Parle Moi De Parfum, парфюмированная вода Saffron Wood. Ноты: кожа, кедр, металл, шафран, роза Byredo, туалетная вода Oud Immortel. Ноты: масло дерева уд, кардамон, ладан, папирус, пачули, бразильское розовое дерево, мох, листья табака Следующая фотография 1 / 6 V Canto, парфюмерная вода Leon. Ноты: болгарская роза, тубероза, иланг-иланг, магнолия, кокос, персик, тосканская береза, жасмин, ливанский кедр, клен, мускус, мадагаскарская ваниль Nasomatto, духи SadoNaso. Ноты: не раскрываются парфюмером Les Bains Guerbois, парфюмерная вода Damier. Ноты: черный, розовый перец, молочный аккорд, жасмин, кашмеран, пачули, кедр, сандал, белый мускус DS & Durga, парфюмированная вода Salem Gothic. Ноты: морозная фиалка, лишайник, сандаловое дерево, амбра, пряности Parle Moi De Parfum, парфюмированная вода Saffron Wood. Ноты: кожа, кедр, металл, шафран, роза Byredo, туалетная вода Oud Immortel. Ноты: масло дерева уд, кардамон, ладан, папирус, пачули, бразильское розовое дерево, мох, листья табака

Ирина Кириенко