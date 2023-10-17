Сооснователю Finiko Кириллу Доронину продлили арест

Мосгорсуд в сегодня,17 октября, удовлетворил ходатайство следствия по делу сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина и оставил его под арестом до 30 января 2024 года. Информация об этом появилась на сайте суда.

Как писал «Ъ-Казань» Кирилл Доронин был арестован в Казани в июле 2021 года. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Finiko с июня 2018 года по декабрь 2020-го привлекала «денежные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках». Головной офис компании Finiko находился в Казани, а филиалы работали в 70 регионах России. Вкладчикам якобы обещали доходность в размере до 25% в месяц. Центральный банк России включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности.

Следствие сообщало, что от действий руководства Finiko пострадали 3 тыс. человек, вкладчики потеряли около 5 млрд. руб.

Искандер Тулбаев