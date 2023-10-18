Напряженность второго плана

Управляющие международными инвестфондами вновь обеспокоены возросшими геополитическими рисками и их влиянием на мировую экономику. Но в отличие от ситуации полуторагодовой давности эти риски не стали доминирующими. Инвесторы частично адаптировались к вооруженным конфликтам. Увеличивать долю наличности в портфелях их в большей степени вынуждают опасения ужесточения политики ведущих мировых центробанков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Октябрь принес резкий рост напряженности на Ближнем Востоке, а с ним и рост беспокойства международных портфельных управляющих. Об этом свидетельствует октябрьский опрос, проведенный Bank of America (BofA). В анкетировании приняли участие представители 295 фондов с суммарными активами $736 млрд. По данным опроса, 24% опрошенных заявили, что геополитика является ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики. В сентябре такого мнения придерживалось лишь 14% респондентов. Одновременно число управляющих, опасающихся ужесточения политики центральных банков, сократилось с 40% до 31%.

Более значительные опасения относительно геополитической ситуации в мире управляющие высказывали в марте 2022 года. На фоне начала СВО доля респондентов, назвавших такие риски ключевыми для мировой экономики, взлетела с 6% (в феврале) до 44%, вытеснив на второе место риски рецессии мировой экономики (см. “Ъ” от 16 марта 2022 года). В последующие месяцы острота этого риска снизилась, хотя аналитики BofA отмечали помимо противостояния России и Украины эскалацию отношений между Китаем и Тайванем. Вместе с тем с лета этого года аналитики американского банка перестали отмечать, с чем связаны геополитические риски, не стали они это делать и в последнем отчете.

После событий февраля 2022 года геополитические шоки в разных точках мира уже не вызывают былой реакции менеджеров, которые, по сути, адаптировались к возросшему уровню неопределенности, считает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. «В текущих же условиях палестино-израильский конфликт пока все еще рассматривается как локальное событие в регионе, не сильно воздействующее на темпы роста мировой экономики»,— отмечает он. Впрочем, согласно опросу BofA, доля менеджеров, которые опасаются наступления рецессии в ближайшее время, выросла с 13% до 21%.

Даже при текущей оценке рисков инвесторы стали наращивать долю наличности в портфелях. По оценкам BofA, за месяц она выросла на 0,4 процентного пункта (п. п.), до 5,3%. При этом портфельные менеджеры активно сокращали инвестиции на европейском рынке. В октябре число портфелей, в которых их доля была ниже индикативного уровня, на 19% превысило число тех, где она была выше. За месяц число пессимистов выросло на 9 п. п. Оптимизм сохранялся в отношении американских акций. Число управляющих, у которых их вес превысил индикативный уровень, на 6% превысило число тех, у кого он был ниже. За месяц показатель вырос на 1 п. п.

Как отмечает заместитель директора по инвестициям General Invest Димитрий Резепов, данные по экономике США показывают лучшую динамику, чем ожидали участники рынка. При этом экономика еврозоны балансирует на грани рецессии, особенно учитывая слабые данные из Германии. «Инвесторам памятен энергетический кризис прошлого года. И хотя у европейских стран было достаточно времени подготовиться к зимнему сезону и заполнить хранилища газа, волнения на Ближнем Востоке повышают вероятность новых энергетических коллапсов»,— считает господин Резепов.

В числе бенефициаров возможного энергетического кризиса и повышения цен на энергоносители может оказаться российский рынок. Впрочем, управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Игорь Козак указывает, что в случае глобальной рецессии стоимость торгуемых товаров может показать негативную динамику. Это приведет к росту бюджетного дефицита и дальнейшему ослаблению российской валюты. «Слабый рубль негативно скажется на инфляции и приведет к ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ, что крайне болезненно отразится на российском долговом рынке»,— отмечает он.

Виталий Гайдаев