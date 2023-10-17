Заварухин о поражении от «Металлурга»: «В атаке не хватает злости»

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин рассказал, что команде не хватило спортивной злости в атаке в игре с магнитогорским «Металлургом». Встреча закончилась первым в сезоне домашним поражением для екатеринбуржцев со счетом 0:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Заварухин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Николай Заварухин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В атаке не хватает злости. Не получилось — надо еще пробовать. Ехать с горящими глазами бить на пятак, закрывать вратаря, даже если в трусы попадет или в клюшку отскочит — такие моменты нужны. В первом периоде, например, два в одного оставались на пятаке Данил Романцев не забил еще до пропущенного от гостей. Вот вам шансы, реализуйте их»,— заявил он на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, за пять минут до конца матча «Автомобилист» в большинстве за 15 секунд дважды пропустил от игроков «Металлурга» Максима Карпова и Романа Канцерова. «Нельзя занести в актив третий период, где мы в ситуации 5 на 4 пропустили два гола. Такое нельзя назвать небрежностью, скорее безответственностью»,— подчеркнул господин Заварухин.

Завершение восьми матчевой домашней победной серии клуба главный тренер «Автомобилиста» назвал неприятным и оставившим негативный осадок как для игроков, так и для болельщиков на трибунах.

Главный тренер ХК «Металлург» Андрей Разин заявил: «Сегодня ребята молодцы. Очень приятно выигрывать с таким крупным счетом в Екатеринбурге».

По статистике «Автомобилист» превзошел «Металлург» по броскам в створ (29 на 26), блокированным броскам (18 на 15) и силовым приемам (10 на 2). Екатеринбуржцы заработали на два штрафа меньше (10 на 12). Команда из Магнитогорска чаще выигрывала вбрасывания (32 на 25).

Александр Стародумов

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