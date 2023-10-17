ХК «Автомобилист» разгромно проиграл в домашнем матче «Металлургу»

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Металлургу» (Магнитогорск) в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 0:4 (0:1; 0:1;0:2), впервые в сезоне уступив на домашнем льду. Матч проходил в Екатеринбурге на КРК «Уралец».

В первом периоде активнее был «Металлург», а хозяева находили свои опасные моменты лишь на контратаках. Единственным голом первого периода стала заброшенная шайба нападающего «Металлурга» Данилы Юрова: в самом конце периода игрок после выигранного гостями вбрасывания щелчком отправил шайбу в ворота.

В следующем периоде преимуществом владел «Автомобилист», не считая двух эпизодов в меньшинстве. В концовке периода «Металлург» забил второй гол, поймав хозяев на смене: Максим Мухаметов вышел один на один с вратарем и увеличил преимущество своей команды.

В последней трети матча «Автомобилист» настроился на отыгрыш, но за пять минут до конца периода пропустил две шайбы в большинстве. Сначала нападающий «Металлурга» Максим Карпов убежал в контратаку и отдал пас на пустые ворота Денису Зернову. Через одиннадцать секунд Роман Канцеров довел счет до разгромного, переиграв вратаря на пятачке.

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 19 октября в Екатеринбурге против «Амура» из Хабаровска.

Виталий Красиков, Александр Стародумов

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