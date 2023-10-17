Минобороны отчиталось об уничтожении катера ВСУ

Пресс-служба Минобороны России сообщила, что сегодня, 17 октября, в акватории Черного моря авиация уничтожила безэкипажный катер вооруженных сил Украины (ВСУ). До этого было временно перекрыто движение по Крымскому мосту.

«Вечером 17 октября т. г. в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ»,— говорится в сообщении Минобороны.

Сегодня вечером, в 19:56 мск, в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» появилось сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту. Движение возобновили через час.

Анастасия Ларина