В Темрюке будут судить медсестру, подозреваемую в гибели младенца

Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней медсестры Темрюкской ЦРБ. Девушку подозревают в гибели 10-месячного младенца, рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По данным ведомства, в одно из дежурств обвиняемой в феврале 2022 года в отделение доставили 10-месячную девочку с термическим ожогом. В ночь на 13 февраля фигурантка плохо промыла катетер маленькой пациентки, состояние девочки ухудшилось, и она умерла.

Медсестра в скором времени окажется на скамье подсудимых, ей предъявили обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Девушку могут приговорить к тюремному заключению на срок до трех лет.

Вячеслав Рыжков

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