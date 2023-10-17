Правительство Ленобласти снова выставит отель «Звездный» в Сочи на торги

Правительство Ленинградской области в пятый раз выставило на торги отель «Звездный» в Сочи — теперь цена составляет 1 млрд 745 млн рублей, следует из документа, опубликованного комитетом по управлению государственным имуществом.

16 октября КУГИ объявил о приватизации акций АО «Отель “Звездный”», которыми владеет Ленобласть — это 50% и одна акция. На торги выставят 4,2 млн акций за начальную цену 1 745 098 240 руб. О датах проведения аукциона не сообщается.

В последний раз отель пытались продать в июне, тогда цена составляла 1,85 млрд руб. Торги не состоялись в связи с отсутствием заявок от претендентов на участие, как и в предыдущие четыре раза.

Ленобласть в 2006 году взяла на себя обязательство по строительству второй очереди отеля «Звездный» в Сочи, который готовился к Олимпиаде. В эксплуатации гостиницы находилось четыре корпуса. Три из них было решено снести и возвести на их месте современный 11-этажный корпус с бассейном. После реконструкции гостиница получила статус Wellness&SPA. На ее территории построили зоны спа, фитнес-клуб и закрытый бассейн. У отеля есть собственный пляж рядом с городским парком «Ривьера». По информации 47news, на строительство было потрачено 4,5 млрд руб. Средства были взяты правительством Ленобласти в кредит, который был выплачен в 2019 году.

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», АО «Отель "Звездный"» зарегистрировано в 1993 году в Сочи. По данным на 2021 год, 99,96% акций компании принадлежали Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом.

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