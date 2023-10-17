В ДТП на пешеходном переходе в Каменске-Уральском пострадала женщина

В Каменске-Уральском утром 17 октября 44-летний водитель Nissan Almera сбил 69-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. Пострадавшая получила травмы средней тяжести.

44-летний водитель имеет стаж вождения 1 год и 8 месяцев, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. За рулем автомобиля находился в трезвом состоянии.

В отношении водителя возбудили административное расследование за нарушение правил ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего средней тяжести (ч. 2 ст. 12.24 КоАП). За это нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 тыс. руб. до 25 тыс. руб. или лишение водительских прав от полутора до двух лет.

В отношении нарушителя также составили административные материалы за непредоставление преимущества в движении пешеходам и за отсутствие опознавательного знака «Начинающий водитель».

Напомним, в Екатеринбурге легковушка сбила трех человек на остановке, двое пострадавших скончались на месте. По предварительным данным ГИБДД, водитель Peugeot не справился с управлением, а затем врезался в остановку и сбил трех пешеходов.

Ева Коршунова

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