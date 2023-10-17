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В Екатеринбурге легковушка насмерть сбила двух человек на остановке

На улице Машиностроителей в Екатеринбурге легковушка сбила трех человек на остановке. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, двое пострадавших скончались на месте.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Инцидент произошел вблизи дома № 79. По предварительным данным ГИБДД, водитель Peugeot не справился с управлением, а затем врезался в остановку и сбил трех пешеходов.

Движение транспорта на данном участке ограничено, автоинспекторы регулируют поток. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. На место ДТП выехал заместитель главы ГИБДД региона Денис Колясников.

Полина Хабарова

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