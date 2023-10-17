Станцию метро «Пионерская» закрыли на вход из-за остановки эскалатора

Вестибюль станции метро «Пионерская» в Петербурге временно закрыли для входа 17 октября вечером, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Причиной стала внеплановая остановка эскалатора. Пассажирам метро рекомендовали использовать соседние станции — «Удельную» и «Черную речку». В ГКУ «Организатор перевозок» петербуржцам рекомендовали добираться до соседних станций наземным транспортом и предложили машруты. До станции «Площадь Мужества» ходят автобус 294 и трамвай 55; до «Черной речки» — автобус 227; до станции «Комендантский проспект» — автобусы 127, 135, 170, 171, 172, 235, 279, 294 и трамваи 47, 55, троллейбусы 25, 50; до «Удельной» — автобус 279.

Станция «Пионерская» открылась для пассажиров после ремонта 19 августа. С 24 июня она была закрыта.

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