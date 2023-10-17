В Казани расширят съезд с Вознесенского тракта на проспект Победы

На открытом на прошлой неделе первом участке Вознесенского тракта в Казани по «пожеланиям горожан» расширят съезд на проспект Победы.

Как сообщает мэрия, работы должны завершиться к 6:00 21 октября. На время их проведения с 21:00 17 октября съезд будет закрыт.

Съезд организован в тупике первого трехкилометрового участка тракта и представляет собой однополосную петлю. На нем изначально стали собираться большие пробки и дважды вставали фуры, перекрывая движение. «Сам съезд отвечает всем нормативам, а по конфигурации и ширине повторяет ряд других таких съездов в городе»,— заверяют в мэрии, но говорят, что «подрядчик пошел навстречу пожеланиям горожан и изучит, какие меры можно принять по расширению съезда».

Как писал «Ъ-Казань», строительство Вознесенского тракта началось в 2021 году на участке протяженностью 3,8 км от улицы Гвардейской до проспекта Победы. На его строительство из бюджета выделили свыше 31 млрд руб. Движение по нему запустили 12 октября. Не исключается, что следующий участок тракта — до пересечения с трассой М-7 — в связи с нехваткой бюджетного финансирования будет платным.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"