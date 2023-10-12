В Казани открыли движение по Вознесенскому тракту
В Казани запустили движение по первой очереди Вознесенского тракта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
Речь идет об участке от Гвардейской до проспекта Победы. Общая протяженность данной части составила 3,8 км. Там также построили три подземных пешеходных перехода, путепровод через железную дорогу, внутриквартальные и дополнительные проезды, выполнили устройство барьерных ограждений, тротуаров, остановочных павильонов.