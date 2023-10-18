Znak.com подал последний знак

Учредители ликвидировали ООО «Знак» — юридическое лицо интернет-газеты Znak.com, приостановившей деятельность после начала специальной военной операции (СВО). До начала СВО это было одно из популярных в Уральском регионе СМИ с насыщенной историей.



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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вывеска Znak.com на входе в офис редакции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Kartoteka.ru, ликвидация юридического лица ООО «Знак» произошла 13 октября. Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ. Процесс ликвидации начался 28 ноября 2022 года по решению учредителя издания Аксаны Пановой (по документам Оксаны Пановой).

Общественно-политическая интернет-газета Znak.com была основана Аксаной Пановой в 2013 году. К этому моменту она уже имела опыт создания ведущих в регионе интернет-ресурсов — «Уралполит.Ру» и Ura.ru. Znak.com появился после корпоративного конфликта в Ura.ru. Дело в том, что госпожа Панова в 2011 году продала 51% агентства австрийской компании BF TEN Holding GmbH, аффилированной с уральскими бизнесменами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Обвинив новых совладельцев в невыполнении обязательств, она создала новое издание — Znak.com, в которое перешла большая часть творческого коллектива Ura.ru.

При этом госпожа Панова подверглась уголовному преследованию: ее обвиняли в вымогательстве денег у местных бизнесменов и злоупотреблении должностными полномочиями, когда она возглавляла Ura.ru. В январе 2014 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил ее к двум годам условного лишения свободы, штрафу 300 тыс. руб. и двухлетнему запрету на работу в журналистике. В мае 2014 года апелляция изменила приговор — отменила запрет на работу в СМИ. По словам госпожи Пановой, заказчиком ее уголовного преследования был губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Znak.com в разные периоды возглавляли известные журналисты: Дмитрий Колезев (внесен в реестр иностранных агентов, Мария Плюснина.

В марте 2022 года — после начала СВО — издание прекратило работу. «Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России»,— говорилось в сообщении на сайте издания 4 марта 2022 года. Сразу после этого все материалы с сайта и из Telegram-канала Znak.com были удалены.

Комментировать решение о ликвидации юридического лица Znak.com госпожа Панова и госпожа Плюснина отказались.

По данным Kartoteka.ru, по итогам 2022 года выручка ООО «Знак» составила 755 тыс. руб., убыток — 3,8 млн руб. По данным «Медиалогии», в 2021 году и в первом квартале 2022 года Znak.com был вторым СМИ по цитируемости в Свердловской области после Ura.ru.

По словам депутата думы Екатеринбурга от партии «Яблоко» Константина Киселева, агентство Znak.com было «если не лучшим, то точно одним из лучших» в городе. «Оно задавало повестку. Znak.com отличался качественным контентом и способами подачи информации. Это была школа журналистов. Многие из них основали свои СМИ, работают за рубежом»,— отметил он.

Анастасия Таначева