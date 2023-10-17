Метель в Нижегородской области задержала два поезда в Петербург

Отправление поезда №48, следующего из Самары в Санкт-Петербург, и поезда №310 из Челябинска в Санкт-Петербург задерживается на несколько часов из-за непогоды, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Поезд из Самары задерживается более чем на 4 часа, из Челябинска — более чем на 3. Еще один поезд — №340 Новороссийск — Нижний Новгород задерживается более чем на 3 часа. Во время задержки в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиров поездов, которые задерживаются более чем на 4 часа, обеспечат питанием.

В Нижегородской транспортной прокуратуре сообщили, что пассажирские поезда на Арзамаском направлении задерживаются из-за падения деревьев на линии электропередач на 273 км перегона станций Сечуга — Суроватиха и на 259 км перегона станций Сечуга — Черемас. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

17 октября в Нижегородской области выпал снег. За день в городе ветром повалило более 200 деревьев. Десятки городских предприятий остались без электричества. Из-за образовавшихся луж электротранспорт был вынужден изменить маршруты.

UPD. В 18:43 изданию NN.ru сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, что движение поездов полностью восстановлено.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте