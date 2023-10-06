В Невьянске благоустроили набережную «Калейдоскоп времен» за 250 млн рублей

Набережную «Калейдоскоп времен» вдоль ул. Советской в Невьянске благоустроили за 250 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

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По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова на обновленной набережной планируют проводить обзорные экскурсии, исторические квесты, выставки декоративно прикладного творчества невьянских мастеров и спортивные мероприятия. Зимой на набережной откроется каток и будет установлена новогодняя ель.

Территория набережной площадью 1,3 гектара разделена на шесть зон: прогулочная часть с инсталляциями, «Сухой фонтан», понтонный пирс с мотивами сундучного промысла, сетки-лежаки, хоккейный корт, трибуны. Каждая площадка символизирует определенную эпоху: от времен Демидовых до современности.

Набережную благоустроили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется с 2017 года. С 2017 до конца 2022 года в Свердловской области было благоустроено 1919 территорий, завершены работы на 13 объектах. Сумма благоустройства составила 11,3 млрд руб. В 2023 году ведется благоустройство 59 объектов в регионе.

Напомним, в Екатеринбурге хотят благоустроить набережную реки Исети на участке ул. Декабристов—Белинского, разбить несколько садов, укрепить берега, высадить новые насаждения, а также построить пешеходные мосты.

Ева Коршунова

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