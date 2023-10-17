Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-главе Балахнинского района

Судебная коллегия Нижегородского областного суда оставила без удовлетворения апелляционую жалобу бывшего главы Балахнинского района Алексея Левковича, осужденного на три года лишения свободы условно за превышение полномочий. Об этом экс-чиновник сообщил «Ъ-Приволжье».

Алексея Левковича признали виновным по ч. 2. ст. 286 УК РФ в апреле. По фабуле дела, в 2019 году тогдаший глава района посодействовал муниципальному подрядчику в получении разрешений РЖД для строительства водопровода под железнодорожной веткой в обмен на спонсорскую помощь футбольному клубу «Локомотив-НН». Алексей Левкович отрицает вину и настаивает, что за строительство водовода отвечала администрация Большого Козино, а клуб содержался на деньги спонсоров, и никаких обязательств перед игроками, которые не получали зарплату, у него не было.

Прокуратура в свою очередь посчитала, что наказание бывшему чиновнику следует ужесточить, и дело необходимо направить на новое рассмотрение. Алексей Левкович сообщил, что продолжит добиваться своего полного оправдания и подаст жалобу в кассационную инстанцию.

Подробнее об уголовном деле – в материале «Футбол со следствием».

Владимир Зубарев