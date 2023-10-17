Кириенко: более 300 тыс. человек зарегистрировалось на конкурсе «Это у нас семейное»

60 тыс. семей (в сумме свыше 340 тыс. человек) подали заявку на участие в конкурсе «Это у нас семейное», сообщил первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко в ходе заседания наблюдательного совета конкурса. О запуске программы 1 сентябре 2023 года объявил президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, семейный конкурс внесет вклад в развитие традиционных ценностей.

Соорганизаторы конкурса — Росмолодежь и Российское движение детей и молодежи «Движение первых» при участии общества «Знание» и АНО «Больше, чем путешествие». Участниками конкурса могут стать команды-семьи в составе четырех и более родственников. Участники семейной команды должны быть гражданами РФ, в составе такой команды обязательно должен быть участник в возрасте до 17 лет. Обязательное условие — представленность в одной команде трех поколений (дети, родители, бабушки и дедушки). Предполагается, что каждая семейная команда создаст и представит свой проект, в ходе которого будут укрепляться межпоколенческие связи и утверждаться семейные ценности.

«Объявив 1 сентября о запуске конкурса, президент России сказал, что это будет самый народный конкурс на платформе "Россия — страна возможностей", и, как всегда, оказался прав. Сегодня для участия в нем зарегистрировалось 340 тыс. человек, и прием заявок продолжается до 4 ноября,— заявил господин Кириенко.— Участие в конкурсе "Это у нас семейное" дает семьям возможность выиграть по 5 млн руб. на улучшение жилищных условий. Не менее интересный приз — уникальные путешествия по самым прекрасным и удивительным местам страны. Все семейные команды совершенно удивительные, они — предмет гордости для России. Самое главное, чтобы в результате конкурса об этиx людях, их традициях и династиях узнала вся наша большая страна».

На заседании набсовета было принято решение о понижении минимального возраста участия для самых младших с шести до пяти лет и утверждены первые восемь заданий дистанционного этапа. Регистрация на конкурс проходит до 4 ноября. После этого и начнется дистанционный этап, который продлится до января 2024 года. Затем в восьми городах разных федеральных округов пройдут полуфиналы. 300 семей поборются за призы уже в финале, который пройдет в Москве. Господин Кириенко отметил, что конкурс должен иметь воспитательный эффект, быть полезным и интересным для семьи. Как ранее сообщал «Ъ», одной из идеологических составляющих предстоящей президентской кампании станет тема важности семьи.