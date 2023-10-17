В Калининском районе открылись две спортивные площадки с хоккейными коробками

На улице Ушинского и на улице Черкасова в Калининском районе Петербурга открылись две многофункциональные спортивные площадки, сообщили в администрации города.

Одна из площадок расположена по адресу: улица Ушинского, д.20, к.1. На ней предусмотрена хоккейная коробка, площадки для игры в стритбол и волейбол. Для занятия гимнастикой на площадке установили брусья и другое оборудование. Рядом с площадкой обустроена зона отдыха. Вторая площадка открылась по адресу: улица Черкасова, д.12, к.1. На ее территории разместились крытая хоккейная коробка, мини-скалодром, гимнастические турники и брусья.

Площадки открыты в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что благоустройство Любашинского сада в Калининском районе планируется завершить в середине ноября.

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