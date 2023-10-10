Благоустройство Любашинского сада завершат в ноябре

В Калининском районе Санкт-Петербурга завершается благоустройство Любашинского сада около Замшиной улицы. Работы закончат к середине ноября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Благоустройство территории проводилось в четыре этапа. Здесь разбили фруктовый сад, установили спортивные тренажеры, качели и турники, обновили пешеходные дорожки. В саду появились стоянки для велосипедов и самокатов. Работы велись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Последний, четвертый, этап работ был согласован в июле 2023 года. Администрация города подписала контракт с ООО «Заслон-Инжиниринг» на 204,9 млн руб. Согласно контракту, подрядчик должен был выполнить озеленение, установить покрытия, оборудование для спортплощадок и уличную мебель.

В 2019 году в Любашинском саду был открыт уникальный для Петербурга объект благоустройства — так называемый пешеходный фонтан.