Женщине, упавшей под поезд в екатеринбургском метро, провели третью операцию

Беременной женщине, которая упала под поезд в екатеринбургском метро, провели третью операцию. Как сообщил источник порталу E1.ru, пострадавшая потеряла ребенка.

Сейчас женщина находится в сознании в обычной палате. В городской больнице №36 изданию также сообщили, что ее ждет еще одна операция и долгое лечение. «Врачи провели огромную работу, женщине даже выполняют пластику тела»,— отметили медики.

Напомним, инцидент произошел утром 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов». Женщина упала под поезд, ее извлекли из-под вагона. После случившегося пострадавшую экстренно доставили в больницу, где ее прооперировали. Все это время врачи оценивают ее состояние, как тяжелое.

Тогда отмечалось, что пострадавшей 39 лет, она беременна, у нее есть муж и 10-летний сын.

Полина Хабарова

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