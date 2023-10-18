Знатный буллитолог

Одним из героев очередного дня регулярного чемпионата НХЛ стал российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Лучший вратарь лиги позапрошлого сезона вытащил для своего клуба трудную домашнюю победу — 2:1 — над «Аризона Койотис».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Нью-Йорк Рейнджерс» взял верх над «Аризоной» прежде всего благодаря блестящей игре своего вратаря Игоря Шестеркина

Фото: Bebeto Matthews, AP «Нью-Йорк Рейнджерс» взял верх над «Аризоной» прежде всего благодаря блестящей игре своего вратаря Игоря Шестеркина

Фото: Bebeto Matthews, AP

После этого матча об Игоре Шестеркине говорили все хоккеисты «Рейнджерс», кому задавали вопросы об игре. Для них она, похоже, ассоциировалась прежде всего с ним. А защитник Джейкоб Труба даже нашел красивое определение, чтобы выразить свое отношение к голкиперу: «В его венах, по-моему, течет кровь хладнокровного киллера». Труба имел в виду, конечно, то, как хорош Шестеркин бывает в те мгновения, когда рассчитывать команда может уже, по сути, только на него и когда кажется, что гол неминуем.

В ключевого хоккеиста нью-йоркского клуба Игорь Шестеркин превратился уже довольно давно, а в 2022 году, выдавая один чудесный матч за другим, завоевал приз лучшему голкиперу НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Но вот сезон прошлый вышел для Шестеркина не таким однозначным — вроде бы классных встреч в его исполнении было по-прежнему гораздо больше, чем посредственных. Но этого оказалось мало, чтобы претендовать на вратарскую награду, а главное — «Рейнджерс», укрепивший состав, добавивший ему огромную порцию яркости, все равно так и не смог посражаться за Кубок Стэнли. Он срезался в первом же раунде play-off на «Нью-Джерси Девилс».

Теперь «Рейнджерс», уже расставшись с некоторыми из рекрутированных им под не состоявшийся толком кубковый поход звезд (российский форвард Владимир Тарасенко, например, отправился в «Оттава Сенаторс»), но сохранив очень качественный состав и пригласив управлять им опытного тренера Питера Лавиолетта, опять мечтает о том, чтобы раскрыть свой потенциал. И нет экспертов, которые, рассуждая насчет его шансов, не делали бы замечание насчет того, что реализация этого потенциала невозможна без пиковой формы Шестеркина: все же косяков в обороне у клуба по-прежнему много и лихой стиль никуда не исчезает. Собственно, о том же рассказывалось в короткой ремарке ESPN, посвященной публикации его традиционного рейтинга 100 лучших хоккеистов НХЛ, совпавшей по времени со встречей «Рейнджерс» против «Аризоны». В нем Игорь Шестеркин очутился в топ-30, на 28-й позиции.

И матч против «Аризоны» был идеальным подтверждением тезиса. 26 отраженных бросков (столько после него в активе российского вратаря) — это формально не гигантская цифра. Но тут важны детали. Значительная часть из этих бросков была не просто неприятной, а смертельно опасной. Подвиги Шестеркину приходилось совершать постоянно. А его выступление в заключительном периоде вообще можно считать шедевром. Он начинался при счете 1:1, и «Рейнджерс» в этой двадцатиминутке было жутко тяжело. Но благодаря во многом Шестеркину он, заработав два подряд удаления, отбился в меньшинстве «три на пять», а за пять минут до сирены сохранил с трудом добытый минимальный отрыв, несмотря на то что гости, после того как Барклай Гудроу снес Джейсона Цукера, получили право на штрафной бросок. Шестеркин с ним справился, укрепив репутацию короля буллитов. В основное время матчей в НХЛ их в его ворота назначили четыре, и во всех случаях россиянин вышел победителем из дуэли.

Алексей Доспехов