В Тамбовской области простились с погибшим в зоне СВО 41-летним мотострелком

В Ржаксинском районе Тамбовской области простились с погибшим в зоне СВО уроженцем поселка Чакино Алексеем Рыковым. Ему был 41 год. Об этом сообщили в администрации района.

Алексей Рыков погиб 24 августа. Он служил в мотострелковом подразделении.

Глава администрации района Николай Козадаев принес соболезнования родным и близким бойца, поблагодарил за воспитание сына.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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