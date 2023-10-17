В Самарской области выросла заболеваемость COVID-19
Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на сто тыс. человек населения на прошлой неделе в Самарской области составил 23. Это на 5% выше результатов предыдущих семи дней. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«За прошедшие сутки зарегистрировано 92 случая заболевания, показатель на 100 тыс. населения составил 2,9»,— говорится в сообщении.
На прошлой неделе в Самарской области было выявлено 719 случаев заболевания коронавирусом. Неделей ранее в регионе было зафиксировано 685 новых зараженных COVID-19.