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В Самарской области выросла заболеваемость COVID-19

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на сто тыс. человек населения на прошлой неделе в Самарской области составил 23. Это на 5% выше результатов предыдущих семи дней. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«За прошедшие сутки зарегистрировано 92 случая заболевания, показатель на 100 тыс. населения составил 2,9»,— говорится в сообщении.

На прошлой неделе в Самарской области было выявлено 719 случаев заболевания коронавирусом. Неделей ранее в регионе было зафиксировано 685 новых зараженных COVID-19.

Георгий Портнов

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