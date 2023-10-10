В Самарской области за неделю выявлено 685 новых зараженных COVID-19

Общее число зараженных COVID-19 в Самарской области превысило 546,2 тыс. человек. Из них 685 случаев было выявлено в регионе за минувшую неделю. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также, по данным ведомства, за прошедшие семь дней в Самарской области были госпитализированы 73 человека (неделей ранее – 58). Кроме того, за этот период в регионе выздоровело 866 человек (всего – около 536,8 тыс. граждан). Летальных случаев среди зараженных в регионе за это время не выявлено.

Неделей ранее в Самарской области было зафиксировано 724 инфицированных. При этом с 25 сентября по 1 октября умер один заболевший COVID-19 (всего в регионе за весь период скончалось более 8,3 тыс. граждан). Ранее стало известно о росте числа зараженных коронавирусом в Самарской области.

Георгий Портнов