Операторы приняли вызов

Мобильные операторы могут создать единую систему маркировки звонков от компаний. Платить за сервис придется бизнесу. Таким образом клиент сможет понять, что с ним пытается связаться курьер или банк. То есть это не спам, а звонок от проверенной компании. Сейчас операторы самостоятельно развивают такие инструменты, пишет РБК. Но игроки рынка допускают, что система может стать единой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Есть ли у этого механизма перспективы? IT-эксперт Сергей Вильянов считает, что сама по себе концепция интересна, но она вряд ли будет работать на практике: «Думаю, это хорошая идея, если рассматривать абстрактно. Она хорошая в том числе и для бизнеса, поскольку вполне адекватные компании по ряду причин попадают в некие базы и не могут достучаться до своего клиента. Дать возможность очиститься это правильно, потому что номеров без какой-то негативной коннотации становится все меньше.

Я не совсем представляю, как все операторы между собой договорятся, ведь аппетиты и подходы у всех разные. Кошка с мышью договориться в принципе может, и в итоге ничем хорошим это не кончится, потому что однажды кошка забудет, что они договорились.

При этом операторы фактически занимаются развитием таких сервисов — у каждого есть свой фильтр спама. Тут еще открывается простор для манипуляций. Если сейчас все как бы сидят в одной луже, все равны, то теперь получится, что за включение в белый список придется платить. Это будет официальная платная услуга, и все, кто ей не пользуется, будут не совсем наравне с остальными».

По данным «МегаФона», с начала года спам-трафик в России вырос больше чем на треть. В январе клиенты получали по 30 млн таких звонков в месяц. А к августу число выросло почти до 50 млн. Бизнес, который не станет пользоваться услугой маркировки вызовов, и правда рискует оказаться в менее выгодных условиях, соглашается партнер юридической компании OrlovaErmolenko Сергей Ермоленко. Но, по его словам, все зависит от реализации — к самому механизму вопросов нет:

«В этом нет ничего незаконного. Механизм можно рассматривать как некий метод продвижения, в каком-то смысле это похоже на рекламу.

Но здесь действительно важно учитывать, что на рынке услуг, которые оказывают мобильные операторы, есть коллективное доминирование.

То есть каждый игрок по отдельности не является доминирующим, но при этом все вместе они обладают большими долями, поэтому к ним зачастую предъявляются требования как к монополистам. Получается, если такая услуга будет предоставляться на разных условиях или в отдельных случаях возникнет какая-то дискриминация, то к операторам действительно могут быть претензии. Вопрос не в услуге как таковой, а в том, как она будет реализована».

Операторы связи регулярно оказываются в поле зрения антимонопольной службы. В сентябре ФАС заинтересовалась практикой платной раздачи интернета. И заявила, что брать с клиентов деньги за такую услугу незаконно.

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Илья Сизов