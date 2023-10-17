Мэрия Казани: в школах нет запрета на ношение платков

«В образовательных организациях города, в частности в школе №171, нет запрета на ношение платков»,— заявили «Ъ-Казань» в управлении образования Казани. Ранее родители пятиклассницы из этой школы обратились в прокуратуру с жалобой, что их дочери не разрешают посещать занятия в платке и длинном сарафане.

«В данной школе обучаются дети разных вероисповеданий и 16 национальностей. Ранее конфликтных ситуаций на религиозной почве не возникало»,— сказали «Ъ-Казань» в мэрии. Там подчеркнули, что «светское образование не противоречит желанию носить платок, длинную юбку или сарафан», но «в то же самое время школа вправе устанавливать цвет и фасон школьной формы».

По данным городского управления, «замечания, высказанные директором, касались этого аспекта внешнего вида, а не длины юбки или головного убора».

В результате городские власти рекомендовали директору школы №171 Рании Галиакберовой «обсудить с участниками образовательного процесса изменения в положении о школьной форме, которые будут учитывать интересы всех учащихся».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"