Пятикласснице показали светскую власть

В Татарстане родители пятиклассницы заявили, что их дочери не разрешают посещать занятия в платке и длинном сарафане. Они написали жалобу на директора школы №171 Ранию Галиакберову в прокуратуру. Там обещают разобраться в ситуации в течение 30 дней. Сама госпожа Галиакберова, согласно видеозаписям, отрицает, что просила ученицу «забрать документы» из школы, но настаивает, что все ученики должны носить форму «светской школы». Власти Казани инцидент не комментируют. Ранее против того, что «девочек в школах заставляют снимать платки», выступал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О том, что руководство школы №171 в Советском районе Казани запрещает ученицам приходить на занятия в платках, сообщил адвокат Руслан Нагиев. По его словам, к нему за юридической помощью обратились родители ученицы 5-го класса этой школы. «Родители говорят, что директор школы Рания Галиакберова делает замечание Малике и другим девочкам, которые носят платок и длинные сарафаны, и предлагает им уйти в другую школу»,— рассказал адвокат.

Мать Малики написала жалобу в прокуратуру, указав, что ее дочь ходила в школу в платке с первого класса: «У нас в семье принято воспитывать девочек в скромности. Платок — это элемент традиционной женской одежды народов России». Однако 2 октября этого года директор учебного учреждения сказала девочке, что «в их школе носить платок нельзя и для таких, как она, есть специальные школы», отмечается в заявлении в прокуратуру (копия есть у Ъ-Казань). «Директор накричала на нее, унизила и сказала, что ей запретили ходить в школу в платке и длинном сарафане. Потребовала забрать документы и уйти из школы»,— подчеркнула мать школьницы.

Она добавила, что со слов других родителей, чьи дочери носят платок, «их так же принуждают снять платки или уйти из школы». Заявительница считает, что действия директора Рании Галиакберовой «нарушают конституционное право на образование, право на воспитание детей родителями, свободу вероисповедания». «Прошу разобраться и принять необходимые меры по устранению нарушения конституционных прав и Федерального законодательства в школе 171 г. Казани»,— сказано в жалобе в надзорный орган.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана «Ъ-Казань» подтвердили наличие такой жалобы: она поступила в надзорный орган Советского района Казани. Прокуратура в течение 30 дней примет решение по ней.

Связаться с директором школы Ранией Галиакберовой «Ъ-Казань» в понедельник не удалось. По телефону сотрудница школы сообщила, что директор занята, и просила перезвонить позже, но затем госпожа Галиакберова ушла.

Адвокат Руслан Нагиев выложил в интернете запись, которую сделал отец ученицы. На видео директор школы отрицает, что говорила Малике «забирать документы». «Я так не говорила. Я сказала: "Малика, вот в такой форме вы не должны прийти. У нас школьная форма". Чтобы документы забрать? Упаси бог. Я не имею права так говорить»,— подчеркнула госпожа Галиакберова. Она сослалась на закон «Об образовании», согласно которому «каждый человек имеет право на образование», но при этом указала на ст. 38, где школы устанавливают требования к одежде обучающихся.

Также господин Нагиев опубликовал еще одно видео с названием «Речь директора школы на линейке». На ней не видно Рании Галиакберовой. Однако голос на записи говорит, что «все должны носить то, что полагается, то, что требуется от нашей организации»: «Еще раз вам говорю: наша школа в Республике Татарстан. Это Российская Федерация. Здесь что написано в законе "Об образовании"? Светская школа. Запомните, светская школа».

В управлении образования Казани ситуацию в школе №171 пока не комментируют. Собеседник «Ъ-Казань», близкий к системе образования региона, отметил, что в Татарстане «давно не было таких случаев». По его словам, форму учеников определяют школы совместно с родителями, обычно это «белый верх, темный низ, но платок никого не заставляют снимать при входе в школу».

«В Татарстане нет запрета носить платки. Последний подобный случай был года три назад, но тогда родители обратились в прокуратуру и вопрос был решен. Все решилось в досудебном порядке»,— сказал «Ъ-Казань» адвокат Руслан Нагиев. Он отметил, что по федеральному законодательству государство не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями. «Мне кажется, что это остались пережитки советского атеистического прошлого. Но сейчас у нас другая страна и Конституция. Равные права и у верующих, и у неверующих. Верующие не навязывают ношение платка неверующим. Также и неверующие не должны навязывать свою форму одежды, заставлять раздеваться»,— отметил адвокат. Господин Нагиев также добавил, что согласно светскому этикету женщина вправе не снимать головной убор в помещении: «Вы нигде не увидите королеву Великобритании без головного убора». «Платок на голове никому не вредит. Это традиция скромности»,— заключил он.

Напомним, в 2015 году Верховный суд (ВС) России отказал родственникам школьниц-мусульманок из Мордовии в просьбе разрешить их дочерям ходить в платках в учебных заведениях. Суд встал на сторону республиканских властей, которые в 2014 году утвердили новые правила формы, запрещающие ходить в школу в головных уборах. Однако уже в 2018 году Ромодановский районный суд Мордовии отменил запрет на ношение мусульманских головных уборов в школе в селе Белозерье, где большинство жителей являются татарами.

В 2022 году муфтий Татарстана Камиль Самигуллин на конференции в рамках международного клуба «Валдай» возмутился тем, что «девочек в школах заставляют снимать платки». По его словам, такими запретами «со школьной скамьи мы внушаем нашим детям, что быть верующими и следовать законам Всевышнего — это неправильно». «Но почему? Потому что это неприемлемо на Западе?» — задался вопросом он. Камиль Самигуллин отметил, что «покрытие головы платком, другими словами хиджаб, это не только традиции ислама, платки есть и в христианской традиции», и добавил, что в России на государственном уровне нет исламофобии.

Кирилл Антонов