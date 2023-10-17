В Воронежской области после вспышек сибирской язвы дополнительно вакцинировано 614 тысяч животных

С 1 сентября в Воронежской области было дополнительно вакцинировано против сибирской язвы более 614 тыс. восприимчивых животных, в том числе 447 тыс. голов крупного рогатого скота. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам профильного совещания под руководством вице-премьера Виктора Логвинова.

По информации муниципалитетов, в Воронежской области имеется свыше 393 тыс. подворий, а сельхозживотные содержатся в 55,7 тыс. из них. С 20 августа ветеринары и представители местных администраций прошли почти 210 тыс. подворий, восприимчивые к сибирской язве животные выявлены в 17,1 тыс.

Внеплановая вакцинация животных, восприимчивых к сибирской язве (плановая в этом году уже проводилась), продолжается. В 2023 году в ЛПХ всего вакцинировано 121,7 тыс. голов (в том числе 23,9 тыс. — выявленные «новые» животные), в крестьянско-фермерских хозяйствах — 75,7 тыс. голов (в том числе 2,2 тыс. «новых»).

Завершена вакцинация поголовья в Панинском, Каменском, Новохоперском, Подгоренском районах, а также Борисоглебске и Воронеже. В остальных районах, в том числе в Богучарском, работа продолжается. В этом же районе на круглосуточных контрольно-пропускных постах было досмотрено и продезинфицировано 2,8 тыс. единиц автотранспорта.

Как после вспышек сибирской язвы в Воронежской области усилили вакцинацию — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин