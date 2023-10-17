Свердловские силовики возбудили дело после изнасилования гостя в кафе «Ромашка»

В Новоуральске возбудили уголовное дело по ч.1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) после инцидента в кафе «Ромашка», где мужчину избили и изнасиловали шваброй. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что в совершении преступления подозревают владельца кафе, который сейчас «залег на дно». По месту жительства разыскиваемого, а также в самом кафе полиция уже провела обыски, в ходе которых изъят ряд вещдоков, а также съемки с камер видеонаблюдения.

Ранее кафе, «где и до этого, и сейчас были совершены гнусные деяния», принадлежало отцу подозреваемого. После его смерти заведение перешло по наследству подозреваемому. Мужчин ранее был судим в 2000 и 2010 годах. Крайнее наказание он отбывал в ИК-55 города Ивделя. Полковник Горелых отметил, что в кафе мужчина также совершал преступления сексуального характера в отношении девушек.

Силовики просят граждан, владеющих информацией о местонахождении мужчины, сообщить в полицию по линии «02».

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