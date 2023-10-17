На Урале экс-директора кафе объявили в розыск из-за подозрения в изнасиловании

В закрытом городе Новоуральск мужчину избили и изнасиловали шваброй в ресторане. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, следователи начали проверку по факту происшествия. По данным портала E1, нападение на посетителя произошло 7 октября в ресторане «Ромашка».

Инцидент произошел на летней веранде заведения. Сначала мужчину избили несколько человек. По словам очевидцев, нападавшие записывали надругательство на видео. «На кадрах видно, как мужчина лежит с разбитым лицом в крови, окружающие сначала пинают и бьют его. После автор ролика спускает с него штаны, просит принести какую-то палку, а получив в руки швабру, насилует мужчину»,— передает издание.

По данным СМИ, бывшего директора ресторана Ивана Бугаенко объявили в розыск. Он подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, о случившемся потерпевший сообщил в дежурную часть только вечером в понедельник, 16 октября. «Назначена экспертиза для того, чтобы установить степень тяжести травм, причиненных гражданину. От заключения специалистов Минздрава и будет зависеть, по какой конкретно статье УК РФ будет возбуждено уголовное дело»,— рассказал полковник Горелых.

Следователи Новоуральска выясняют обстоятельства произошедшего. Сейчас устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего. Также выполняются другие необходимые следственные мероприятия, чтобы дать объективную правовую оценку происшествию, а также выяснить причины и условия, которые способствовали произошедшему.

Полина Хабарова

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